Inscrições para Processo de Seleção de Estagiários do MPE terminam nesta segunda

As inscrições para o XX Processo de Seleção de Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul terminam hoje. Com vagas destinadas a estudantes de nível superior/pós-graduação, de nível superior/graduação e de nível médio profissionalizante, o processo seletivo tem oportunidades para diversas comarcas, dividas em seis regiões – Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site www.fapec.org/concursos.

De acordo com o edital, são 53 vagas de estágio para estudantes de graduação de diversos cursos, como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação/Jornalismo, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Geografia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção Multimídia, Tecnologia em Redes de Computadores e Serviço Social.

Para os estudantes de pós-graduação, são 191 vagas, além do Cadastro de Reserva. As vagas são para estudantes com nível superior e pós-graduação em Direito, Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Economia, Psicologia e Serviço Social. Nestes casos, é necessário que a graduação e a pós-graduação sejam na mesma área. Serão admitidos, ainda, estagiários de nível superior/pós-graduação dos cursos da área Ambiental, cuja graduação e pós-graduação sejam nas áreas de: Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Florestal, Geografia (Bacharelado), Geologia ou Gestão Ambiental.

A bolsa para estagiários do nível superior/pós-graduação é de R$ 1,8 mil, com carga horária de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias, das 12h às 18h. Somente serão admitidos estudantes, neste caso, cujo período restante de realização do curso de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) seja compatível com seis meses letivos de estágio. Para os estudantes de graduação em Direito, a bolsa de estágio é de R$ 743,91, com jornada de 20 horas semanais, dividas em 4 horas diárias. A bolsa para os estagiários dos demais cursos de graduação é de R$ 855,50, com jornada de 25 horas semanais, divididas em 5 horas diárias. Já para estagiários do ensino médio profissionalizante, a bolsa mensal é de R$ 646,88 e a jornada, 20 horas semanais.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 4 de junho de 2017. O candidato pode fazer a prova nos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste. O preenchimento das vagas nas comarcas será conforme a classificação dos candidatos.

