Inscrições para preencher 44 vagas de estágio do TCE começam amanhã

As inscrições para o processo seletivo do TCE/MS (Tribunal de Contas) para estagiários começam nesta segunda-feira (6) e seguem até dia 20 de março. No total, são oferecidas 44 vagas, além de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os alunos dos seguintes cursos: Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade de Propaganda.

Das vagas, 10% são reservadas para estudantes portadores de necessidades especiais. A jornada semanal será de 25 horas, com bolsa no valor de R$ 900 e auxílio-transporte de R$ 100. O estágio tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Com taxa de R$ 40, as inscrições serão realizadas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29, Parque dos Poderes, Campo Grande.

A realização da prova objetiva está prevista para o dia 23 de abril de 2017, com início às 13h e término às 16 h. O resultado final deve ser divulgado em 22 de maio.

