Inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2018 nos EUA vão até 9 de agosto

Participantes do Programa Jovens Embaixadores em anos anteriroes / Reprodução

A Embaixada dos Estados Unidos informa que as inscrições para a décima sexta edição do Programa Jovens Embaixadores, intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos, vão até 9 de agosto. Jovens da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em virtude de sua liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa, são convidados a se candidatar.

Quer saber mais sobre o programa e como se inscrever? Visite o site: www.facebook.com/jovensembaixadores ou http://www.jovensembaixadores.org/2018

Sobre o Programa Jovens Embaixadores:

Foi criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2002 e o primeiro grupo viajou em 2003. Em 2010 o programa passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano e foi criado um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina.

Desde 2003, 517 jovens brasileiros já participaram do programa. Os parceiros nessa iniciativa são: o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e as Secretarias Estaduais de Educação, a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, e também, as empresas FedEx, MSD, Microsoft, Bradesco, IBM e a Boeing Brasil.

Veja Também

Comentários