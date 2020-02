Inscrições para o Prêmio CNMP 2020 seguem até março

Da Redação, com informações do MPMS

As inscrições para o “Prêmio CNMP | Edição 2020” podem ser feitas até o dia 31 de março, por meio do Banco Nacional de Projetos (BNP). A informação foi divulgada pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP) na última segunda-feira, às unidades e aos ramos do Ministério Público.

Desde o dia 23 de agosto de 2019, logo após a cerimônia de premiação da última edição, o Banco Nacional de Projetos (BNP) encontra-se aberto para inclusão e atualização das iniciativas. Assim, até 31 de março deste ano, Membros e servidores interessados em participar da premiação devem submeter seus projetos à administração superior de sua unidade e, após aprovação, efetuar a inscrição no BNP mediante cadastrador local. Os projetos já inscritos, se indicados para concorrerem ao Prêmio no momento do cadastro, continuam no certame, no entanto, é recomendável a sua atualização.

O Prêmio CNMP é um instrumento para identificar, premiar e disseminar projetos bem-sucedidos do Ministério Público brasileiro, alinhados ao Mapa Estratégico Nacional, e que contribuam para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade.

De acordo com o regulamento, somente projetos concorrem ao Prêmio CNMP 2020, embora o sistema do BNP permita o cadastramento de projetos, programas e boas práticas. Caso alguma iniciativa já cadastrada esteja incorretamente identificada, as unidades e ramos do MP têm até o dia 31 de março para realizar eventuais correções e atualizações.

Os projetos inscritos concorrem nas seguintes categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais; Transformação Social; Indução de Políticas Públicas; Redução da Criminalidade; Redução da Corrupção; Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional; Comunicação e Relacionamento; Profissionalização da Gestão; e Tecnologia da Informação. Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. A cerimônia de premiação ocorrerá no segundo semestre, em data ainda a ser definida pelo CNMP.

O Banco Nacional de Projetos

O Banco Nacional de Projetos, produto do Planejamento Estratégico Nacional, é ferramenta responsável por coletar e disseminar práticas bem-sucedidas no Ministério Público brasileiro.

É por meio do Banco Nacional de Projetos que as unidades do Ministério Público brasileiro cadastram projetos de autoria de seus Membros ou servidores, com o objetivo de torná-los acessíveis às demais unidades, ao Poder Público e à sociedade em geral. Leia aqui o regulamento do Prêmio CNMP 2020.