Inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo Jorge Góes segue até 30 de junho

Da redação, com informações do MPMS

Entrega dos Prêmios será realizada na data de 23 de agosto - Ilustração

Foi prorrogado, até o dia 30 de junho, o prazo de inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo Jorge Góes. Nesta edição, o Prêmio abordará o tema “MPMS na defesa do cidadão" que será a linha mestra para congratular as matérias que demonstram o trabalho da Instituição na tutela dos direitos da sociedade.

Serão selecionados os trabalhos jornalísticos veiculados no ano de 2017, de acordo com as especificações e condições estabelecidas.

Os profissionais poderão concorrer às categorias: impresso, telejornalismo, radiojornalismo, fotojornalismo e web. Há ainda a categoria Acadêmico que premiará trabalhos jornalísticos Web, que tenham sido produzidos por estudantes de graduação, devidamente matriculados em curso de Instituição de ensino, e sua publicação tenha ocorrido em veículos de comunicação de âmbito acadêmico.

A solenidade de entrega dos Prêmios será realizada na data de 23 de agosto de 2019, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do MPMS no Parque dos Poderes. Os Prêmios variam de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00, conforme colocação e categoria.

Para fazer sua inscrição e saber mais sobre o edital do concurso clique aqui.

Prêmio Jorge Góes

O Prêmio é uma homenagem ao jornalista Sebastião Jorge de Souza Góes que iniciou sua carreira no jornalismo na década de 70 como repórter e redator no extinto jornal Diário da Serra. Com voz e impostação vocal marcantes, foi radialista e noticiarista da Rádio Difusora e da Rádio Educação Rural. Atuou em diversos veículos de comunicação e nos últimos 14 anos, dedicou-se à Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, de forma brilhante e única, marcando sua presença na Instituição.