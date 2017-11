Inscrições para ingresso no Instituto Mirim começam dia 1º de dezembro

O Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG abre no dia 1º de dezembro as inscrições online para o programa semestral de qualificação socioprofissional para o ano de 2018.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher os principais requisitos:

– Responsável legal possuir o NIS – Número de Inscrição Social

– Ter renda familiar per capta de até ½ salário mínimo

– Estar regularmente matriculado no ensino regular

– Ter nascido entre 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2003

O ingresso na instituição para o ano de 2018 se dará em quatro (04) etapas: inscrição, entrevistas sociais, resultado final e matrículas. É importante estar atento aos prazos e às instruções no ato da inscrição e demais etapas de qualificação dos usuários.

O Instituto Mirim tem a capacidade média anual de atendimento de 1.000 (mil) usuários, divididos por semestre e por cursos nos programas de qualificação e aprendizagem, oportunizando o desenvolvimento pessoal, perspectivas de uma vida produtiva e diferenciais competitivos para a busca da empregabilidade e geração de renda.

Para realizar os atendimentos dos seus usuários, o Instituto Mirim conta com uma equipe de apoio administrativo e técnico, formada por profissionais de diversas áreas: assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, instrutores, voluntários, entre outros.

Os usuários contam com uma estrutura equipada e preparada especialmente para garantir bem estar e conforto: salas de atendimento socioassistencial, salas para realização das oficinas de qualificação social e profissional, salas de Informática, sala multimídia, auditório, ginásio poliesportivo, biblioteca e Espaço de Leitura, cozinha, padaria e refeitório.

O candidato que atender aos requisitos estabelecidos deve ficar atento à data de inscrição que termina no dia 22 de dezembro. Ao acessar o link de inscrição e ao final do cadastro, o sistema vai emitir um comprovante de agendamento de entrevista social constando senha, data, horário e documentos necessários – que devem ser levados na entrevista que o responsável legal e o adolescente participarão.

O cronograma de ingresso 2018 é o seguinte:

– Inscrição – 1º/12/17 a 22/12/17

– Entrevistas Sociais – 8/01/18 a 19/01/18

– Resultado Final – 6/02/18

– Matrículas – 19/02/17 a 23/02/18

As inscrições devem ser feitas pelo endereço www.institutomirim.org.br. A partir do dia 1º de dezembro, o Instituto Mirim disponibilizará ponto de acesso gratuito de internet, aos interessados em inscrever-se no ingresso 2018.

Sobre o Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG

É uma instituição sem fins lucrativos, com 35 anos de experiência, que atua e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Nacionais de Assistência Social e de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente.

O objetivo da instituição é contribuir com a inclusão social de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade pessoal, social e econômica, integrando-os às tendências e exigências do mundo do trabalho, focando na qualificação socioprofissional.

O Instituto Mirim realiza um conjunto integrado de ações sociais, que viabilizam a construção de estratégias coletivas voltadas para a vivência, a moral, o respeito e a humanização das relações, no processo de formação dos adolescentes.

Serviço

Inscrições para ingresso 2018

Período: de 1º a 22 de dezembro de 2017

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h – Segunda a Sexta

Endereço: Avenida Fábio Zahran, nº 6.000 – Centro

Informações: (67) 3314-3257 e 3314-3258