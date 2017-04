Inscrições para concurso do Censo Agropecuário seguem até 5 de maio

As inscrições para o processo seletivo simplificado que vai contratar 1.038 pessoas para trabalhar no Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem até 5 de maio

A seleção chegou a ser anunciada em janeiro do ano passado, mas foi cancelada devido ao corte orçamentário sofrido pelo órgão em 2016. O concurso está sob responsabilidade da FGV.

São 171 vagas para nível superior, distribuídas em 17 áreas de conhecimento, com retribuição mensal de R$ 4 mil e taxa de inscrição de R$ 78. Para o nível médio, foram abertas 867 vagas, distribuídas entre as funções de agente censitário administrativo, regional e de informática.

As retribuições mensais vão de R$ 1.500 a R$ 2.500, com taxa de inscrição de R$ 27 a R$ 42,50. O contratado também receberá auxílios alimentação e transporte, além de férias e 13º salário proporcionais. Os contratos são de 7 a 13 meses e as vagas estão distribuídas por todo o país.

Veja Também

Comentários