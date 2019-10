Inscrições para Concurso da UEMS são prorrogadas até dia 08 de novembro

A Prova Escrita terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 15 de dezembro de 2019, nos municípios de Dourados e Campo Grande - Foto: Divulgação

Foram prorrogadas até o próximo dia 08 de novembro as inscrições para o concurso público de provas e títulos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que oferece 11 vagas para cargos de nível médio e 9 vagas para cargos de nível superior.

O salário inicial para cargos de nível médio é de R$ 1.668,41 e para cargos de nível superior é de R$ R$ 2.383,25.

A Prova Escrita terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 15 de dezembro de 2019, nos municípios de Dourados e Campo Grande.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), no endereço eletrônico: http://www.fapems.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 143,85 para os cargos de nível médio e R$ 230,16 para os cargos de nível superior.

As vagas para cargos de Nível Médio são auxiliar Técnico em Eletrônica, auxiliar Técnico em Instrumentação, auxiliar Técnico em Mecânica, auxiliar de Biblioteca e auxiliar de Tecnologia de Informação. Já as de Nível Superior são assistente Social, bibliotecário, psicólogo, revisor e secretário acadêmico.