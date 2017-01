Inscrições para concurso da secretaria de Estado de Educação terminam hoje

O resultado final do processo será divulgado no dia 17 / Arquivo

A Secretaria do Estado de Educação (SED) abriu 12 vagas em processo seletivo para profissionais com nível superior em qualquer área de conhecimento para exercer em período determinado, função de Técnico de Nível Superior de Serviços Organizacionais.

Os interessados têm até esta sexta-feira para realizar as inscrições pelo site da SED, anexando o currículo na página da inscrição. O resultado final do processo será divulgado no dia 17 de janeiro.

O salário é de R$ 3.900,00 para 40 horas semanais. Para se candidatar a vaga, é preciso ter nível superior em qualquer área de conhecimento, diploma ou certificado registrado em Instituição de Ensino Superior Reconhecida pelo MEC. Experiência e amplo conhecimento em atividades de gestão pública, conhecimento de informática, (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet). Noções de Legislações na área da Educação.

