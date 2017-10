Inscrições para concurso da prefeitura de Amambai termina nesta segunda-feira

A Prefeitura de Amambai prorrogou até esta segunda-feira (2) as inscrições do processo seletivo com 67 vagas, para professores. Os contratados vão atuar no município e nas aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguari.

As oportunidades são nas áreas: Anos Iniciais- 1º ao 5º ano (28); Arte (2); Ciências (3); Educação Física (4); Educação Infantil (12); Geografia (2); História (2); Língua Estrangeira - Espanhol (2); Língua Materna - Guarani (4); Língua Portuguesa (3); Matemática (5) e Apoio. A remuneração é de R$ 1.203,99 a R$ 1.805,97.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sigmams.com.br.

