Inscrições para concurso da Câmara podem ser feitas até setembro

Estão abertas as inscrições para o quarto Concurso Público da Câmara Municipal de Campo Grande (MS). As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro de 2017, através do site www.fapec.org/concurso. O edital pode ser baixado clicando aqui.

As inscrições custam R$ 110,00 (cento e dez reais), para concorrer às vagas que exigem Nível Superior, e R$ 90,00 (noventa reais), para concorrer aos cargos que exigem Nível Médio. A aplicação das provas estará a cargo da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), que utilizará a arrecadação das inscrições para a execução das provas. A Câmara Municipal não receberá nenhum valor financeiro proveniente do certame.

Serão 49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo, totalizando 70 vagas. Para os cargos de Nível Superior, os salários iniciais serão de R$ 2.833,33 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com carga horária semanal de 30 horas. Já os cargos de Nível Médio Completo terão vencimentos iniciais de R$ 1.672,27 (mil seiscentos e setenta e dois e vinte e sete centavos), com 30 horas de carga horária semanal.

A reserva de cargos para PCD (Pessoa com Deficiência), Negros e Índios será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no Concurso Público for igual ou superior a 5 (cinco). Das 70 vagas previstas no edital, serão destinadas 18% para cotas, ficando estabelecidos 10% para negros, 5% para deficientes físicos e 3% para índios.

A aplicação das provas está prevista para o dia 22 de outubro de 2017, sendo no período da manhã as provas para os cargos de Nível Superior e no período da tarde os cargos de Nível Médio Completo.

Serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que comprovadamente forem carentes e trabalhadores com renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, ou que comprovadamente estiverem desempregados e possuírem renda familiar de até três salários mínimos, ou que comprovar situação de carência econômica, ou que comprovarem serem doadores de sangue ou medula óssea, conforme constam no edital do concurso.

No edital está disponibilizado o conteúdo programático, que está direcionado nas necessidades dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal, objetivando trabalhar nas provas o assunto em cima da área de atuação específica escolhida pelo candidato, além de tornar público às atribuições das funções para cada cargo a ser escolhido.

Com a finalidade de tornar o conteúdo mais funcional, pela primeira vez no estado de Mato Grosso do Sul será acrescentado no conteúdo programático o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), assim como a Resolução n. 54, que normatiza todo o procedimento documental, em todos os níveis de licitação e prestação de serviço, atribuindo assim maior funcionalidade nos cargos que serão preenchidos pelos candidatos do concurso público, com isso, proporcionando eficiência nos serviços prestados pela Casa de Leis.

Os candidatos aprovados no Concurso Público serão nomeados, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, por ato do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande e convocado, através de Edital publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande (Diogrande) e disponibilizado no site da Casa de Leis (www.camara.ms.gov.br), para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos para provimento do cargo.

Os interessados podem tirar dúvidas relativas ao concurso através dos telefones (67) 3345-5910 e (67) 3345-5915.

Confira abaixo a lista das vagas do concurso:

ATIVIDADE TÉCNICA-LEGISLATIVA (Salário Inicial: R$ 2.833,33 | Carga Horária: 30 horas semanais)

- 18 (dezoito) vagas para Técnico Legislativo (Curso Superior em Ciências Jurídicas), sendo 2 (duas) vagas destinadas para Negros, 1 (uma) para Índios e 1 (uma) para PCD;

- 2 (duas) vagas para Redator (Curso Superior em Letras);

- 1 (uma) vaga para Tradutor de Libras (Curso Superior e Certificado de Tradutor e Interpretação de Libras).

ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (Salário Inicial: R$ 2.833,33 | Carga Horária: 30 horas semanais)

- 20 (vinte) vagas para Técnico Administrativo (Curso Superior), sendo 2 (duas) vagas destinadas para Negros, 1 (uma) para Índios e 1 (uma) para PCD;

- 1 (uma) vaga para Jornalista (Curso Superior em Jornalismo);

- 1 (uma) vaga para Publicitário (Curso Superior em Publicidade);

- 2 (duas) vagas para Analista de Sistema (Curso Superior em Analista de Sistema);

- 2 (duas) vagas para Contador (Curso Superior em Ciências Contábeis com registro no CRC).

ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO (Salário Inicial: R$ 2.833,33 | Carga Horária: 30 horas semanais)

- 2 (duas) vagas para Analista de Controle Interno (Curso Superior em Ciências Jurídicas ou Ciências Contábeis ou Administração ou Economia ou Análise de Sistema).

ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO (Salário Inicial: R$ 1.672,27 | Carga Horária: 30 horas semanais)

- 15 (quinze) vagas para Assistente Administrativo (Nível Médio Completo), sendo 1 (uma) vaga destinada para Negros, 1 (uma) para Índios e 1 (uma) para PCD;

- 5 (cinco) vagas para Técnico em Informática (Nível Médio Completo, acrescido de curso na área), sendo 1 (uma) vaga destinada para Negros;

- 1 (uma) vaga para Técnico em Segurança do Trabalho (Nível Médio Completo, acrescido de curso na área).

Veja Também

Comentários