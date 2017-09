Inscrições para concurso da Câmara de Campo Grande terminam na quarta-feira

A Câmara Municipal de Campo Grande está com inscrições abertas para concurso público com 70 vagas. Os cargos são de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 1,6 mil a R$ 2,8 mil, com carga horária de 30 horas semanais.

O concurso terá inscrições abertas até o dia 27 de setembro, que deverão ser feitas pelo site da Fapec. A taxa de inscrição é de R$ 110 para cargos de nível superior e de R$ 90 para cargos de nível médio. A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 28 de setembro. (Confira o edital)

Nível superior: atividade técnico-legislativa - salário R$ 2.833,33

(18 vagas para técnico legislativo; 2 vagas para redator; 1 vaga para tradutor de libras);

Nível superior: atividade técnico-administrativa - salário R$ 2.833,33

(20 vagas para técnico administrativo; 1 vaga para jornalista; 1 vaga para publicitário);

(2 vagas para analista de sistema; 2 vagas para contador; 2 vagas para analista de controle interno);

Nível médio completo: atividade apoio administrativo - salário R$ 1.627,27

(15 vagas para assistente administrativo; 5 vagas para técnico em informática; 1 vaga para segurança do trabalho).

