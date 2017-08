Inscrições para casamento comunitário são prorrogadas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, prorrogou o prazo de inscrição dos interessados em participar da seleção para o casamento comunitário até o dia 31 de outubro.

Em função da grande procura, muitos casais encontraram dificuldades para a regularização e levantamento de certidões atualizadas junto aos cartórios, sendo que muitos precisam fazer o pedido desses documentos junto a cartórios de outros municípios.

A data da realização do Casamento Comunitário será no dia 09 de dezembro de 2017, em alusão ao Dia Nacional da Assistência Social, que é comemorado no dia 07 de dezembro.

