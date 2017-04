Inscrições para caravana a evento internacional de saúde estão abertas

O Sebrae/MS está com inscrições abertas para missão empresarial com destino àFeira Hospitalar 2017, evento internacional da área da saúde que acontece de 16 a 18 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em sua 24ª edição, a feira apresenta milhares de itens em equipamentos médicos, produtos e serviços, funcionando como palco de novos lançamentos e ponto de encontro entre fornecedores e seus clientes.

Em 2016, 77 países passaram pela exposição e 90 mil profissionais visitantes participaram dos mais de 50 eventos simultâneos, entre congressos, jornadas e reuniões setoriais, onde se discutiram tendências de gestão de negócios para estabelecimentos de saúde.

O investimento para a caravana é de R$ 600 e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. O valor inclui transporte aéreo, hospedagem noBoulevard Inn São Paulo e transfer entre o hotel e a feira.

O encontro será na terça-feira (16/05), às 5h30, no aeroporto de Campo Grande. As inscrições serão realizadas diretamente na sede do Sebrae na capital. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou no Portal do Sebrae.

