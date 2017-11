Inscrições para a Corrida Bonito 21K terminam dia 20 de novembro

Inscrições para a Corrida Bonito 21K terminam dia 20 - Divulgação

A terceira edição da Corrida Bonito 21K se aproxima, será realizada no dia 02 de dezembro em uma das regiões mais belas do Brasil, Bonito-MS. A prova, que tem o propósito de incentivar a prática da modalidade, atrai atletas de várias regiões do país. As inscrições estão abertas pelo site www.bonito21k.com.br e seguem até 20 de novembro; com desconto de 40% para quem se inscrever até este sábado (11).

A prova conta com distâncias de 5, 10 e 21 km e, caminhada de 5 km. A largada será no Balneário Municipal, com vista para o Rio Formoso, de águas cristalinas e rica fauna. O percurso das provas mais curtas é predominantemente de rua (com cerca de 500 metros de trecho de terra e 800 metros de paralelepípedo), leva os atletas a conhecerem a estrada que recepciona os turistas à Bonito-MS, rodeada pela vegetação típica da região. No trajeto da meia maratona também prevalece o asfalto e, além do trecho de estrada, os atletas correm ainda pelo centro da cidade, passando pela praça principal.

Segundo Kassilene Cardadeiro, uma das idealizadoras da corrida, a prova foi pensada para unir dois fatores importantes para os corredores: percurso agradável e um destino turístico incrível para se conhecer. “Bonito é considerado um dos principais pólos de ecoturismo do país. Poder correr neste local e, ao mesmo tempo, poder levar a família para conhecer uma região bonita por natureza, para curtir a viagem junto, é sensacional. Para quem vem de fora do estado, recomendamos uma estadia com 3, 4 dias, para participar da prova e desbravar os atrativos turísticos, curtir as águas cristalinas e a cidade, que é um charme a parte”, finaliza.

Serviço: as inscrições para a Corrida Bonito 21K estão abertas pelo site www.bonito21k.com.br. Quem se inscrever até o dia 11 de novembro terá 40% de desconto no valor da inscrição. Organização: VO2 Corrida de Rua. Realização e Agência Oficial: H2O Ecoturismo e Eventos. Informações e pacotes pelo telefone (67) 3255-3535 ou pelo site www.h2oecoturismo.com.br.