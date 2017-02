Inscrições para a 10ª Corrida e Caminhada Feminina vão até amanhã

A programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher já começou a ser organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). No dia 5 de março será realizada a 10ª Corrida e Caminhada Feminina com a participação das advogadas da entidade.

A largada da 10ª Corrida e Caminhada está prevista para 8h e acontece, pela primeira vez, na frente da sede da OAB/MS. O percurso de cinco quilômetros será realizado nas imediações do Parque dos Poderes. O evento tem como objetivo promover a integração entre as advogadas e celebrar o dia das mulheres estimulando a prática de exercícios físicos.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro na Secretaria das Comissões, localizada na sede da OAB/MS. Advogadas estão isentas da taxa de inscrição. O local de retirada do kit (camiseta e chip) será informado no site oficial do evento nos próximos dias. Haverá premiação para as primeiras colocadas e sorteio de brindes. Participantes também ganham medalha pós-corrida.

A vice-presidente da Comissão da Mulher (CMA), Suzana de Carvalho Poletto, disse que o intuito é unir as profissionais fora do ambiente de trabalho. “É um evento que agrega toda a família, proporcionando uma união entre as colegas longe das audiências e sem salto alto. Precisamos destes momentos para confraternizar”.

Segundo a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Tâmara Sanches, a novidade das comemorações da mulher na OAB/MS neste ano, será a premiação durante todo o mês de março para mulheres da carreira jurídica que participarem das atividades.

O presidente da Comissão de Esporte e Lazer, Jansen Moussa, reforçou que a corrida e a caminhada serão o pontapé inicial para a inserção das mulheres advogadas nos eventos esportivos realizados pela entidade. “Não tivemos muita programação para as mulheres no ano passado. Vamos organizar este ano o futebol feminino, entre outras modalidades”, afirmou. A reunião teve a presença do dirigente da instituição, Mansour Karmouche e do coordenador das Comissões, Gabriel Marinho.

