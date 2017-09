Inscrições para 955 vagas de cursos do IFMS terminam na quinta-feira

Terminam no dia 7 deste mês as inscrições do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) para 955 vagas para cursos de qualificação profissional a distância. As inscrições devem ser realizadas pelo site http://selecao.ifms.edu.br/. Os cursos oferecidos são de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador e Vendedor.

As oportunidades são para a cidades de Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Figueirão, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, Sonora e Três Lagoas. Os cursos de Operador de Computador e Vendedor são oferecidos por meio de aulas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem.

As avaliações ou encontros presenciais serão realizados nos polos de apoio presencial, de acordo com o calendário dos cursos ou conforme solicitação do coordenador da Educação a Distância do campus IFMS. O interessado deve ter ensino fundamental completo.

