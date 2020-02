Inscrições para 16 vagas de monitor de centros de educação infantil podem ser feitas até dia 18

Candidato deverá entregar ficha preenchida e currículo - Ilustração

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Sete Quedas que, por meio da Secretaria Municipal de Educação, visa contratar 16 monitores para atuarem nos centros de educação infantil. O salário para a função é de R$ 1.297,40 para 40 horas semanais de trabalho.

São cinco vagas destinadas ao Centro Educacional Infantil Meus Filhos e 11 para o Centro Educacional Infantil Professora Solíria. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 12, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h às 15h, na Secretaria situada a Rua Monteiro Lobato, 749. Para se candidatar é necessário ter no mínimo ensino médio completo.

O candidato deverá preencher ficha de inscrição e o currículo, conforme modelos no edital e entregar no local de inscrição em envelope pardo tamanho Ofício contendo, obrigatoriamente, a cópia de documentos, devidamente acompanhado dos originais, ou cópias autenticadas.

Cabe aos profissionais contratados realizar o serviço de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, recreação e segurança; trabalhar integradamente com o professor, no sentido de proporcionar à criança atendimento com uma única linha de ação; trocar fraldas, dar banhos e zelar pela higiene da criança, entre outras atividades.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 316.