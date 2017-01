Inscrições em curso para renovação de CNH vencida há mais de 5 anos terminam amanhã

Terminam nesta terça-feira (24) as inscrições para o Curso de Atualização para Renovação da CNH, que acontecerá na sede do Detran, nos dias 27 de janeiro, das 17h30 às 22h25, e no dia 28 de janeiro, das 8h às 18h55, com carga horária de 15h/a. Para se inscrever basta acessar o site: www.detran.ms.gov.br/lista-de-cursos/.

O curso é obrigatório para os condutores que estão com a CNH vencida há mais de 5 anos, conforme dispõe a Resolução n.º 572/Contran. Além disso, pode ser realizado em três modalidades:

Presencial: oferecido pelo Detran, sendo necessário que o condutor frequente as aulas num total de 15h/a e dispensa prova ao término do curso;

A Distância: condutor faz o cadastro no site www.detranead.ms.gov.br e assiste às videoaulas, validando o curso através da aprovação em prova teórica presencial realizada na Sede do Detran;

Autodidata: neste caso o condutor estuda por meios próprios, e a validação do curso também será através da aprovação na mesma prova teórica presencial.

É válido ressaltar que o condutor não precisa ter reprovado na prova para realizar o curso presencial. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato com o Setor de Cursos através dos telefones (67) 3368-0152.

