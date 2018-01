Inscrições do Torneio de Férias do Sesc Dourados começam na próxima semana

Os jogos serão disputados de 07 de março a 27 de abril - Divulgação

Sesc Dourados abre na próxima semana as inscrições do Torneio de Férias Sesc de Futsal, os interessados têm até o dia 01º de março para garantir sua participação.

Entre os pré-requisitos é necessária ter acima de 15 anos, pagar uma taxa de inscrição por equipe e conter até 15 atletas em cada time.

Os jogos serão disputados de 07 de março a 27 de abril, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 21h, no ginásio do Sesc Dourados. O Congresso técnico para abertura do torneio será dia 05 de março, às 19h30.

Sesc Dourados fica na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro, informações (67) 3410-0700. Conheça as modalidades esportivas oferecidas pelo Sesc no site www.sesc.ms