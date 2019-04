Inscrições continuam abertas para o Espaço Economia Criativa no FIB 2019

As inscrições para a seleção de expositores interessados em participar da “MS Mostra-MS Espaço Economia Criativa”, durante o 20º Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 25 a 28 de julho estão abertas até o dia 31 de maio. O edital foi publicado na edição número 9.884 do Diário Oficial do Estado.

A assessora da Diretoria Geral da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e coordenadora do Espaço no Festival, Deise de Lima, conta qual o objetivo do edital e as prioridades para a seleção.

Doze expositores participarão da mostra. Ela fala sobre a data de divulgação dos selecionados.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail espacoeconomiacriativa.fcms@gmail.com, com o assunto: “Inscrição MS Mostra MS – Espaço Economia Criativa”. Esclarecimentos e informações complementares sobre o edital podem ser obtidos pelo telefone (67) 3316 – 9322.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Elis Regina