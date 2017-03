Inscrições abertas para terceiro processo seletivo interno da Uems

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para o terceiro processo seletivo interno (PSI) de 2017. São 144 vagas em 19 graduações. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (4). Confira aqui o edital.

A modalidade de ingresso tem o objetivo de preencher as vagas remanescentes da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Neste processo, os candidatos poderão usar as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2011 até 2016.

As vagas são para cursos das unidades de Amambai, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. Confira aqui o número de vagas e os cursos disponíveis.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico, até às 23 horas e 59 minutos de 4 de abril, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para efetuar a inscrição, além dos dados pessoais do candidato, são imprescindíveis o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de inscrição no Enem edição de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 e renda familiar.

