Inscrições abertas para programa da Fundect voltado à tecnologia na pecuária de corte

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) a chamada para o Programa de Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte – Programa Agroescola. O edital pretende contratar 12 bolsistas para atuar como multiplicadores de tecnologia em pecuária de corte. O Programa terá duração de 12 meses e o valor da bolsa será de R$ 1.300,00.

Podem participar do certame, maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio articulado ou subsequente em: Agropecuária, Agricultura, Zootecnia e áreas afins.

Os candidatos devem residir em Campo Grande durante o período de validade da bolsa. As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema SigFundect de 11/9 a 11/10/2018. O edital pode ser acessado no endereço www.fundect.ms.gov.br/nacionais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)