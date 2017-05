Inscrições abertas para o seminário internacional sobre soluções alternativas no processo penal

Estão abertas até o dia 12 de junho as inscrições para o “III Seminário Internacional - Soluções alternativas no processo penal”, que será realizado nos dias 19 e 20 de junho, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília. O evento é promovido pelo CNMP, pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

O objetivo do seminário é estimular, com base nos resultados alcançados em diversos países, o debate em torno das soluções alternativas no processo penal no Brasil. As discussões servirão para subsidiar a atuação mais eficaz dos atores do sistema de justiça criminal na prevenção e repressão à corrupção e ao crime organizado.

O formato do seminário será feito por meio de palestras. Serão tratados temas como colaboração premiada, justiça restaurativa e plea bargain.

O “III Seminário Internacional - Soluções alternativas no processo penal” oferece 300 vagas, destinadas a membros do Ministério Público, juízes, advogados, defensores, sociedade civil organizada, órgãos de controle, entidades internacionais, servidores públicos, estudantes e profissionais da imprensa.

As inscrições para o seminário passarão por processo seletivo e serão realizadas somente pela internet. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site http://escola.mpu.mp.br/, clicar na opção “Inscrições”, no menu lateral esquerdo, e no ícone correspondente a “inscrever-se” na atividade desejada.

Quem não possui cadastro no site da ESMPU deve clicar no link "Inscrições" e em "novo usuário" para se cadastrar. Após o procedimento, é só utilizar o login e senha para se inscrever.

Os candidatos inscritos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico. A relação do resultado será divulgada a partir das 15 horas do dia 12 de junho, na página da ESMPU, no link “Resultados”.

O CNMP emitirá certificado ao participante que obtiver frequência mínima de 75%.

É importante o candidato ler o edital de abertura das inscrições para ficar ciente das regras de participação no seminário.

Informações sobre as inscrições devem ser obtidas pelo e-mail da Divisão de Atendimento ao Corpo Acadêmico da ESMPU: [email protected].

Informações gerais sobre o seminário podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Programação

A abertura do seminário será realizada no dia 19 de junho, às 18h30, no auditório do Conselho, pelo procurador-geral da República e presidente do CNMP, Rodrigo Janot. Imediatamente após a abertura, está prevista a realização da palestra inaugural com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que falará sobre acordos penais e o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.

Foram convidados para ministrarem palestras no seminário o ministro do Superior Tribunal de Justiça Nefi Cordeiro; a advogada criminalista Ilana Martins; o procurador-chefe da Unidade de Cooperação Internacional Extradições da Fiscalía de La Nación do Peru, Alonso Raúl Peña; o procurador especializado em lavagem de ativos do Ministério Público da Colômbia, Carlos Camargo; e a procuradora-chefe da Agência de Gestão e Recuperação de Ativos Apreendidos e Confiscados da França, Anne Kostomaroff.



Credenciamento de imprensa

Os profissionais de imprensa interessados em fazer a cobertura jornalística e fotográfica do evento têm de enviar ao e-mail [email protected] os seguintes dados: nome completo, número de identidade, cargo e identificação do veículo de comunicação.

Seminários internacionais

Este é o terceiro seminário internacional promovido pelo CNMP. Em junho de 2016, foi realizado o seminário “Grandes Casos Criminais: Experiência Italiana e Perspectivas no Brasil”. Em novembro do mesmo ano, o tema foi o sistema penal acusatório.

Clique aqui e acesse a página do “III Seminário Internacional - Soluções alternativas no processo penal”, que contém o formulário de inscrições, o edital de abertura das inscrições e a programação.

A sede do CNMP fica no Setor de Administração Federal Sul, quadra 2, lote 3, Brasília/DF.

