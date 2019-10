Inscrições abertas para o Curso de Fotografia e Edição de Imagens em Bodoquena

Campo Grande (MS) – A Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude em parceria com a Prefeitura Municipal de Bodoquena, realiza a partir desta quarta-feira (23.10), as inscrições para o “Curso de Fotografia e Edição de Imagens”, direcionado para jovens de 17 a 29 anos moradores do município.

O curso faz parte do projeto “Capacita”, que tem como objetivo contribuir com a inclusão social de jovens e desenvolvê-los para o mercado de trabalho. “Realizamos a primeira edição do projeto no início desse mês no bairro Nova Lima, em Campo Grande, abordando gestão de vendas e para nossa satisfação três participantes já estão empregados. Nosso propósito é levar conhecimento e profissionalização a todos os jovens do Estado”, explica o Subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal.

O curso de fotografia será desenvolvido no módulo básico visando mostrar ao aluno o quão importante é aprender/entender os pilares da fotografia: ISO, Velocidade, Abertura/diafragma para que ele possa de fato iniciar a fotografar de maneira criativa e consciente. Com essa base, o aluno começa a perceber que é possível chegar em resultados satisfatórios em qualquer temática que ele venha a desenvolver.

“Nosso Estado é um celeiro de belezas naturais, Bodoquena um município que recebe muitos turistas, queremos oferecer oportunidade aos jovens, qualificando serviços turísticos ofertados no município”, ressalta o Subsecretário.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até às 18h do dia 28 de outubro através do e-mail: juventude@segov.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3316-9141. Estão sendo oferecidas 25 vagas. O curso será ministrado pelo fotografo André Lopes e será oferecido certificado aos participantes.

SERVIÇO:

Curso de Fotografia e Edição de Imagens: as vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas através do e-mail: juventude@segov.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3316-9141, informando: nome completo, idade e endereço.

O curso será realizado na Escola Estadual Joaquim Mario Bonfim, em Bodoquena. Nos dias 29 e 30 de outubro, das 07h30 às 11h30 e das 14h às 18h.

Jaqueline Hanh Tente – Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude