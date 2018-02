Inscrições abertas para mestrado e doutorado nas áreas de Ciências Agrárias e Ambientais

O programa prepara profissionais com habilidades e competências específicas para atuar nas diversas áreas do Agronegócio - Divulgação

A Uniderp está com inscrições abertas para os programas de pós-graduação stricto sensu em Produção e Gestão Agroindustrial (mestrado) e em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional (mestrado e doutorado), em Campo Grande. Podem participar da seleção os portadores de diploma superior em áreas como: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Comunicação Social, Ecologia, Economia, Educação, Engenharias, Medicina Veterinária, entre outras. As inscrições acontecem até 16 de fevereiro, pelo portal www.pgsskroton.com.br/uniderp.

O programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional é voltado à capacitação de profissionais para o desenvolvimento de atividades sustentáveis. O aluno deve buscar a integração com a comunidade, empresas e órgãos de controle ambiental com a proposta de aprofundar os estudos para a melhoria da qualidade de vida e ampliar os conhecimentos para subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas e privadas destinadas à conservação ambiental e ao desenvolvimento regional, com ênfase nos biomas Cerrado e Pantanal.



Já o mestrado profissional em Produção e Gestão Agroindustrial se aprofundará na combinação de tecnologias de produção, com a utilização de sistemas e métodos de gestão mais profissionais e eficientes, tanto no campo, como nas agroindústrias. O programa prepara profissionais com habilidades e competências específicas para atuar nas diversas áreas do Agronegócio. "A formação de recursos humanos qualificados e a geração de novos conhecimentos são os principais pilares que dão sustentabilidade para a produção agropecuária", acrescenta a coordenadora do programa e dra. em Agronomia, Denise Pedrinho.

Para concorrer à vaga do curso de mestrado, o candidato deve ter concluído a graduação, enquanto os interessados ao doutorado necessitam do título de mestre. O processo seletivo contempla quatro etapas: avaliação do projeto, prova escrita de conhecimentos específicos, entrevista e análise de currículo. Os aprovados no mestrado e doutorado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional também podem concorrer a bolsas de estudo por entidades como a Capes. A classificação é um dos critérios para a conquista do benefício. Os resultados de cada fase serão divulgados a partir de 27 de fevereiro e o início das aulas está previsto para março.