Inscrições abertas para I Ciclo de palestras em Direito Penal e Processual Penal

Durante os dias 19 e 20 de outubro de 2017, acontece no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o I Ciclo de Palestras: Direito Penal e Processual Penal aplicado à Justiça Federal.

O evento é uma realização da Escola da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul (AJUFEMS) em parceria com a OAB/MS, Universidade ANHANGUERA/UNIDERP, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF).

Na ocasião, os palestrantes, selecionados dentre os operadores do Direito com larga experiência na área criminal, debaterão temas relacionados às operações criminais que tramitam na Justiça Federal, dentre os quais: colaboração premiada, prisão após a condenação em 2ª instância e cooperação jurídica internacional.

Destaque a José Paulo Baltazar Júnior, autor de diversas obras jurídicas, dentre as quais "Crimes Federais" (atualmente em sua 11ª edição), pela Editora Saraiva.

O investimento é de R$ 150,00 até o dia 06 de outubro e de R$ 180,00 após esta data.

Veja Também

Comentários