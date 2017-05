Inscrições abertas para curso de Instrutor Especializado de Transporte Coletivo de Passageiros

Campo Grande (MS) – Estão abertas as inscrições para a formação de Instrutor Especializado – Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro. O prazo para se inscrever é até 24 de maio ou até preencher o quadro de vagas, e o investimento de R$ 247,40. O curso tem carga horária de 40 horas/aula e será ministrado no período noturno entre os dias 29 de maio a 7 de junho, das 17h30 às 22h25, no Bloco 19 na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O curso destina-se a formar instrutor para ministrar aulas em Cursos de Formação de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros, e nesta oportunidade são ofertadas 25 vagas. As disciplinas ministradas no curso serão as seguintes: Direção Defensiva Aplicada, Legislação Aplicada ao Transporte de Passageiros (Nacional, Estadual e Municipal), Legislação de Trânsito e Relacionamento Interpessoal.

Requisitos para participação

Os requisitos para participar deste curso de formação são os seguintes:

a) Comprovar escolaridade de Ensino Médio;

b) Apresentar o certificado de conclusão do curso de Formação para Instrutor de Trânsito realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou por entidade credenciada e, se for o caso, sua atualização;

c) Apresentar o certificado de conclusão do curso de Capacitação para Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros e, se for o caso, sua atualização.

Matrícula

A matrícula será realizada impreterivelmente no primeiro dia do curso, 29 de maio, mediante apresentação dos seguintes documentos originais e fotocópias:

a) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

b) Certificado de conclusão de escolaridade do Ensino Médio;

c) Certificado de conclusão do curso de Formação de Instrutor de Trânsito e, se for o caso, apresentar também o Certificado de Conclusão do Curso de Atualização para Instrutores de Trânsito;

d) Certificado do curso de Capacitação para Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros e, se for o caso, apresentar também o Certificado de Conclusão do curso de Atualização para Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros.

Exigências para exercer a atividade de instrutor especializado

São exigências para o exercício das atividades de Instrutor de curso Especializado para Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros:

a) possuir, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade;

b) possuir certificado de curso de Capacitação para Instrutor de curso Especializado para Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro;

c) possuir, no mínimo, um ano na categoria “D”;

d) não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação de CNH nos últimos 12 (doze) meses;

e) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 (doze) meses.

Avaliação

O aluno deve ter aproveitamento de 70% nas avaliações e frequência de 75% em cada disciplina. Para se inscrever no curso, acesse este link.

O Detran informa que não havendo o preenchimento de 50% (cinqüenta por cento) do número de vagas, o curso não será realizado. Nesse caso, haverá a restituição do valor pago.

Jean Ocampos – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Arquivo

Veja Também

Comentários