Inscrições abertas para apresentação de pesquisas e trabalhos acadêmicos em Seminário em Dourados

Nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2017, o Grupo de Estudo InterArtes realiza a segunda edição do Seminário de Literatura e Arte Contemporânea (II SELAC), com palestras, mesas-redondas e rodadas de comunicações na unidade 2, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

O SELAC é uma ampliação das discussões desenvolvidas pelos docentes e discentes do projeto de pesquisa “Simulacros Fanopáticos do Sujeito Latino Americano”, ligado à Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE) e à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFGD.

Neste ano, haverá apresentação de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Alunos de graduação, pós-graduação, professores e demais profissionais poderão se inscrever no sitewww.even3.com.br/selac2017 e enviar seus resumos para as Rodadas de Comunicações até o dia 31 de abril de 2017.

Serão aceitos resumos que abordem as seguintes áreas do conhecimento: Letras, Literatura, Linguística, Artes Cênicas, Artes Visuais, Arte Contemporânea, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Cinema, Teatro, Dança, Música, Mídias Sociais Digitais, HQ, Pedagogia, Educação, História, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Relações Internacionais.

O investimento para os estudantes/professores que participarão do SELAC com apresentação de trabalhos é de R$ 20,00 que, após a inscrição no site www.even3.com.br/selac2017, deverão realizar um depósito bancário identificado na seguinte conta/poupança: A/C: Christiane S Batista, Caixa Econômica, Agência: 0857 (Operação 013/Poupança), Conta: 5229-0. O participante ainda deverá encaminhar o comprovante até o dia 14 de maio, para o e-mail: [email protected]

Outra modalidade de participação é como ouvinte, para alunos de graduação, pós-graduação, professores e demais profissionais que não queiram apresentar trabalho no evento. O investimento é no valor de R$ 10,00 e o pagamento da inscrição deverá ser feito no primeiro dia do evento (22 de maio de 2017), no ato do credenciamento.

