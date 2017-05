Inscrições abertas para a Rodada de Negócios com a Marinha na Capital

Uma oportunidade para que pequenos negócios apresentem seus produtos e serviços aos responsáveis pelo processo de compras da Marinha que atuam em Mato Grosso do Sul. Assim será o Fomenta - Rodada de Negócios realizada pela Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 6º Distrito Naval de Ladário, e o Sebrae/MS.

As inscrições para empresários de micros e pequenas empresas e produtores rurais interessados em participar do evento estão abertas e são gratuitas. A iniciativa no dia 31 de maio, na sede do Sebrae em Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661), com reuniões a serem agendadas em um dos quatro horários disponíveis: 8h, 10h, 14h ou 16h.

Em 2016, o volume de compras do 6º Distrito Naval de Ladário chegou a R$ 29 milhões de 245 empresas fornecedoras (mais de 90% micros e pequenas). Porém, ainda há um grande potencial para que mais empresas de Mato Grosso do Sul participem deste processo, já que, do total de fornecedores, apenas 57 são do estado; o que representa R$ 7,15 milhões de todo o valor comprado.

Entre os benefícios da Marinha aos pequenos negócios estão: licitações exclusivas de até R$ 80 mil; benefício no critério de desempate; compra de no mínimo 30% de gêneros alimentícios da agricultura familiar; garantia de pagamento; transparência e confiança; compras sustentáveis; fortalecimento da economia local.

Haverá ainda duas turmas de capacitação de fornecedores, em que serão explicados os critérios e condições necessárias para fornecer produtos e serviços a instituição pública. As capacitações serão realizadas no dia 1º de maio, às 8h e às 14h, o empresário poderá escolher aquela que melhor se adeque a sua agenda.

Para se inscrever em ambos os eventos, basta acessar este link ou entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 570 0800.

Veja Também

Comentários