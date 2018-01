Inscrição para seleção de médicos com salário de R$ 8 mil termina amanhã

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br até as 23h59 - Ilustração

Terminam nesta sexta-feira (26) as inscrições de processo seletivo da Ebserh ( Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para contratar 21 médicos. Os profissionais vão atuar no HU/UFGD (Hospital Universitário, da Universidade Federal da Grande Dourados), em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande.

Candidatos com nível superior e residência completa podem se inscrever nas funções de Médico - Ginecologia e Obstetrícia (9), e Médico - Pediatra (12), para atuar em jornada de 24h semanais, com salário de R$ 8.093,59.

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br até as 23h59. É obrigatório o preenchimento da ficha, anexação de currículo, diploma e documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional a serem pontuados.

Os inscritos serão selecionados por meio de avaliação de títulos e experiência profissional. A classificação final será a somatória dos pontos da avaliação curricular de títulos e experiência profissional.