Inscrição para o Vale Universidade Indígena começa nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (24), os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) já podem se inscrever no Programa Vale Universidade Indígena, que tem como objetivo dar oportunidade ao estudante indígena e também apoiar a permanência na instituição, mediante a concessão de benefício social, coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência de Projetos Especiais.

Para a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, a abertura do processo seletivo demonstra o compromisso do Governo do Estado com os povos indígenas de MS. “A garantia de darmos oportunidade para a população indígena, faz com que a cada ano o Vale Universidade Indígena se consolide ainda mais e tenha muito mais procura pelos acadêmicos. Sem dúvida é um apoio que pode fazer a diferença entre a permanência ou não do estudante em seu curso”, disse.

Entre as condicionalidades estabelecidas, poderá se inscrever no Programa Vale Universidade Indígena o acadêmico que comprove ter renda familiar até três salários mínimos. A inscrição deve ser realizada por meio do site, das 8h do dia 24 de abril até às 16h do dia oito de maio de 2017. O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

