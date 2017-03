Inscrição para concurso da Câmara Municipal de Campo Grande começa em 3 de julho

A Câmara Municipal de Campo Grande já definiu o cronograma para realização de concurso público. De acordo com tabela anexada à ação do MPE-MS (Ministério Público Estadual), as provas serão realizadas no 2º semestre deste ano e o resultado final será divulgado em 1º de dezembro. O período das inscrições começa no dia 3 de julho de 2017.

A apresentação do plano de cargos e carreiras está prevista para o dia 3 de maio. As provas objetivas serão aplicadas em 3 de setembro, as práticas ficam para 1º de outubro e provas de títulos 4 de novembro. A publicação do resultado final ocorre em 1º de dezembro.

