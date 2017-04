Inscrição da UEMS para seleção de portadores de diploma terminam hoje

Campo Grande (MS) – As inscrições para os candidatos portadores de diploma interessados em ingressar em uma nova graduação na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vão até esta quinta-feira (27). Os candidatos devem protocolar as inscrições nas Secretarias Acadêmicas dos cursos escolhidos. As vagas são exclusivamente para ingresso no ano letivo de 2017.

São mais de 100 vagas para portadores de diplomas em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico em 12 cidades do Estado. O processo seletivo é voltado para quem já possui um curso superior e quer ingressar em uma nova graduação.

Confira o edital com as regras do processo seletivo, as vagas disponíveis, a lista de documentos necessários, além de endereços, contatos e horários de funcionamento das Secretarias Acadêmicas dos cursos. Clique aqui. Para mais informações acesse o endereço http://www.uems.br/ingresso/formas.

O resultado do processo seletivo e a data para efetivação da matrícula serão divulgados pelas coordenadorias dos cursos, por meio de Edital Interno.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Foto: Renan Guilherme

Veja Também

Comentários