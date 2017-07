Inovação é destaque da Escola do SUAS/MS em comemoração ao segundo aniversário

Campo Grande (MS) – Comemorado nessa quinta-feira (27.7), na Capital, o segundo aniversário da Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, mostra o perfil inovador e de destaque da política de Assistência Social em Mato Grosso do Sul. Com uma estrutura de quase 1,5 mil m2 de área construída, a escola é referência para o restante do País no quesito capacitação, e teve sua comemoração comandada pelo secretário-adjunto, Adriano Chadid, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), que destacou as constantes atividades e capacitações desenvolvidas no local.

Presente na comemoração, a coordenadora geral da Gestão do Trabalho e Educação Permanente da Secretaria Nacional de Assistência Social, Maria Amorim, parabenizou Mato Grosso do Sul pela implantação da escola e manutenção de cursos ativos. “É de extrema importância para a política de assistência social termos uma estrutura dessas dentro de nossa área, e ainda servindo de referência para novos projetos”, disse.

Ainda nesse ano de 2017 estão previstos seminários, congressos, workshop, simpósios e demais eventos relacionados à política de assistência social, e ainda a possibilidade de uma pós-graduação para profissionais da área.

A vice-governadora, Rose Modesto, pontuou que a primeira ação dela quando ocupou o cargo de secretária estadual da Sedhast, durante 14 meses, foi a finalização da obra da escola do SUAS/MS. “Eu, que sou da área da Educação, fico muito feliz em saber que como nossa primeira ação, lá atrás, já resultou em tantos avanços para municípios e cidadãos de nosso estado”, disse reforçando ainda a parceria com as cidades de MS.

Durante o evento de comemoração de aniversário foi realizada a exposição fotográfica “Cotidianos que inspiram”, do fotógrafo André Bittar, filho da professora Mariluce Bittar, falecida em 2014, e que dá nome à escola.

Mais de 17 mil pessoas passaram pela escola desde a inauguração em junho de 2015, aumentando o campo de conhecimento, a capacidade de compreensão da realidade e da edificação de processos metodológicos efetivos na construção da autonomia de famílias e indivíduos.

Representantes de universidades, da política da assistência social como gestores, trabalhadores e usuários, e do legislativo de Campo Grande também participaram do evento.

A Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, está localiza na rua André Pace, 630, na Capital, com o telefone (67) 3314-6022.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho

Fotos: Ana Paula Oliveira

