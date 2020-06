Inmet prevê tempo instável e temperaturas em elevação nesta quinta

A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção durante a tarde, com valores variando entre 30% e 95%. - (Foto: Saul Schramm)

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (4.6). A estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões oeste e sul. Para o norte e centro o indicativo de céu nublado a parcialmente nublado. E nas demais áreas nublado com pancadas isoladas de chuva.

O clima frio dará uma trégua, e os termômetros registram mínima de 15°C no início do dia, podendo se elevar rapidamente chegando aos 34°C. A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção durante a tarde, com valores variando entre 30% e 95%.

As condições climáticas indicadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado pode ser conferida no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).