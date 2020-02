Sábado com possibilidade de chuva e máxima de 32°C em MS

Campo Grande (MS) – O sábado será de tempo fechado em Mato Grosso do Sul. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica céu nublado com pancadas de chuva forte para a região centro-norte e nordeste do estado. Nas demais áreas o tempo terá variação de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas.

Os termômetros podem registrar temperaturas entre 20°C e 32°C, com tendência a ligeiro declínio. Já os valores de umidade do ar permanecerão elevados neste dia, com variação entre 95% e 45%.

Na Capital o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia. Com períodos de nublado e chuva a qualquer hora.

Confira no mapa como ficará o tempo em algumas regiões do Estado.

AGUARDANDO MAPA

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro