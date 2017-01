Inmet prevê pancadas de chuva à tarde para Campo Grande

A terça-feira (24) amanheceu com céu claro na maior parte do Estado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia de hoje será de clima mais ameno em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas e máxima que deve atingir os 32ºC. Há previsão de chuva em locais isolados do Estado à noite.

Em Campo Grande, uma névoa úmida cobria o céu ao amanhecer com mínima de 20ºC. Pancadas de chuvas e trovoadas estão previstas à tarde e máxima que não passa de 30ºC. Tem possibilidades de chuvas durante a noite.

