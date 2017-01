Campo Grande amanheceu com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (23) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, com ventos fracos a moderados com rajadas.

A umidade relativa do ar ficará entre 60% e 90% hoje. Já os termômetros registram na Capital do Estado, temperatura máxima de 30ºC e mínima de 21ºC.

