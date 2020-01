Inmet prevê chuva para esta terça-feira em Campo Grande, com elevação de temperatura

Máxima prevista é de 37ºC - Divulgação

A terça-feira (14) será de calor e tempo abafado na maior parte de Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tarde de hoje será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões do Estado. Até quinta-feira (16) as temperaturas devem se elevar gradativamente. Os termômetros variam entre mínima de 20ºC e máxima de 37ºC.

Em Campo Grande o dia começou com céu claro na maioria das regiões e deve passar a parcialmente nublado à tarde, com previsão de chuva e trovoada em pontos isolados. A mínima deve ser de 21°C e a máxima de 31°C.