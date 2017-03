Inmet prevê chuva para esta tarde em Mato Grosso do Sul

A terça-feira (21) começou com céu aberto, sol e termômetros marcando 22°C, em Campo Grande. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de tempo firme na maior parte do Estado. Durante a manhã, as temperaturas ficam amenas, entretanto com rápida elevação chegando em torno dos 30°C.

Previsão de chuva, a partir da tarde, apenas na região norte de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões a condição será de predomínio de sol ou com algumas nuvens, porém sem expectativa de chuva.

A máxima prevista para Campo Grande e a região centro-norte é de 31°C.

