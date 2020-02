Inmet prevê chuva para a tarde hoje em Campo Grande

Unidade relativa do ar registra valores entre 45% a 95% - Divulgação

A quarta-feira (19) amanheceu com céu claro em Mato Grosso do Sul e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo segue firme durante o dia e pode chover principalmente à tarde. Os termômetros variam entre mínima de 22°C e a máxima não deve ultrapassar os 36°C. Os índices de umidade relativa do ar ficarão elevados, podendo registrar valores entre 45% a 95%.

Para Campo Grande, a previsão é de sol com aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A mínima pevista é de 25°C e a máxima será de 31°C.