Inmet prevê chuva na maior parte do Estado nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – A quinta-feira em Mato Grosso do Sul será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes fortes, com períodos de parcialmente nublado no centro e noroeste do estado; demais áreas parcialmente nubladas a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura máxima de 34ºC e umidade do ar variando de 50% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Paulo Yafusso, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues