Inmet prevê chuva e trovoadas para hoje em Campo Grande

A quinta-feira (16) começou com céu claro e ensolarado em Campo Grande e os termômetros marcavam 22°C logo no início da manhã. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover a qualquer momento em Mato Grosso do Sul. As instabilidades ganham força no Estado à medida que uma frente fria se aproxima das regiões sul e sudoeste, onde já deve chover pela manhã.

Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas de moderada a forte intensidade. A máxima é de 30°C.

