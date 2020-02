Inmet prevê chuva a qualquer momento do dia e temperaturas em elevação

Máxima prevista para Campo Grande é de 28ºC - Divulgação

A previsão do tempo para esta quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul é de céu nublado e chuva no período da tarde em grande parte do Estado, exceto no sul e sudoeste, onde haverá sol entre nuvens e chuva isolada.

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades do centro-norte do Estado estão em alerta de perigo para chuvas intensas hoje. As condições climáticas elevam os índices de umidade do ar, que podem variar entre 50% e 100%. Já as temperaturas podem ter mínima de 20°C e máxima de 32°C, com tendência a ligeira elevação.

Para Campo Grande, a previsão é de sol com algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite. A mínima é de 22°C e a máxima de 28°C.