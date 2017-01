A terça-feira (31) amanheceu com temperatura de 21°C e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmeet), o tempo fica instável durante o dia. Haverá condição de ocorrência de chuva a qualquer hora do dia associadas ao calor a umidade com potencial para ser localmente intensas e com condição de ventos fortes.

Veja Também

Comentários