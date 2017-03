Inmet prevê céu nublado e pancadas de chuva à tarde

A máxima no Estado é de 33°C / Divulgação

O domingo (5) começou com céu aberto em Campo Grande e termômetros registrando 23°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a aproximação de uma frente fria associada a área de instabilidade, que acompanha seu deslocamento, provocam chuvas e aumento de nebulosidade hoje, principalmente no sul e leste do Estado.

O tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima no Estado é de 33°C.

Em Campo Grande, tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A máxima em torno dos 30°C.

