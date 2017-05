Inmet emite alerta para tempestado entre hoje e amanhã

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade nesta segunda-feira (8), para 28 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o instituto, o aviso começou às 17h de hoje e vai até 10h desta terça-feira (9). O volume pluvial pode chegar aos 30mm/h, com possibilidade de granizo, pequenos estragos e leves alagamentos.

A intensidade das pancadas vai diminuir durante o dia, na terça, possibilitando o aumento das temperaturas, mas devem se reforçar a tarde em razão do calor.

Veja Também

Comentários