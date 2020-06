Início de fim de semana será de sol com poucas nuvens

Tempo nublado com rajadas de vento fracas marca o início desse fim de semana. - (Foto: Mônica Alves)

O dia promete ser de sol com poucas nuvens em todo o Estado. A sexta-feira (19.6) será de tempo parcialmente nublado a claro na região sul, e nas demais áreas, a névoa seca pode fazer companhia conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura registra mínima de 17°C e máxima de 33°C, com tendência a ligeira elevação. Já a umidade relativa do ar vai ficar na casa dos 30% no período mais quente do dia.

Na Capital, o clima não vai ser diferente. Tempo nublado com rajadas de vento fracas marca o início desse fim de semana. Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão do tempo para outras cidades de Mato Grosso do Sul.