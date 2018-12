Iniciativa da Assomasul reforça o municipalismo no MS, destaca Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – Ao participar da inauguração da Sala Multiuso Ruiter Cunha de Oliveira e da sala do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), no complexo da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja destacou a iniciativa como mais uma importante ação para o fortalecimento do municipalismo no Estado.

“Quero destacar a importância desse espaço para desenvolver as boas práticas do municipalismo e o trabalho da equipe técnica, o trabalho integrado que vocês vão fazer com todos os municípios do Estado para atender as demandas municipais” afirmou Reinaldo Azambuja.

A Sala Multiuso tem 140 metros quadrados e foi construído na sede da entidade para atender aos prefeitos, secretários municipais, consórcios públicos municipais, associados que queiram utilizar o espaço para reuniões. Para o governador, essa aproximação física entre a Assomasul e os consórcios vai refletir também na melhoria para a população das cidades sul-mato-grossense.

“Fica mais barato dividir as responsabilidades, os avanços dos consórcios municipais são importantes para implementar as boas práticas, as boas políticas públicas de matérias que são importantes para a população de todo o Mato Grosso do Sul”, destacou o governador.

Segundo o presidente da Assomasul, Pedro Caravina (prefeito de Bataguassu), o local funcionará como uma espécie de extensão das prefeituras, para auxiliar os prefeitos, prefeitas e secretários municipais na busca de recursos para investimento em vários setores da administração pública, além de abrir mais um espaço para capacitação dos servidores.

No discurso de inauguração da Sala Multiuso, Caravina enfatizou que a obra “só foi possível a partir do momento em que o governador, num ato importante para a nossa Associação, em definitivo passou essa área para a Assomasul, que hoje está escriturada e já faz parte do patrimônio da nossa Associação”.

O presidente da Associação disse que dar o nome à Sala Multiuso ao ex-prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, que morreu em novembro do ano passado por problemas cardíacos, é uma homenagem pelo espírito “batalhador e municipalista” dele. “É uma justa homenagem a essa municipalista que foi o Ruiter, para perpetuar o seu nome, a sua história, uma história muito bonita pelo municipalismo”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Acompanhada dos filhos Rodrigo e Rafaela, a viúva de Ruiter Cunha, Bia Cavassa, agradeceu pela homenagem prestada pela entidade que representa os 79 municípios do Estado. “O gestor municipal é o principal responsável pelo desenvolvimento da comunidade da sua cidade. Enquanto o gestor municipal tem amor pelo que faz, quando ele tem amor pelo seu povo, como ele (Ruiter) tinha, não há como não ser entusiasta do municipalismo”, discursou Bia Cavassa. “Sua história e seu legado continuam sendo reconhecidos”, concluiu.

Além da Sala Multiuso, também foi inaugurada a sala do Cetran, uma antiga reinvindicação dos integrantes do Conselho, que reclamavam a necessidade do órgão estar fisicamente mais próxima da entidade municipalista. “Esse espaço destinado ao Cetran é importante para discutir política de trânsito com os municípios, para fazer educação de trânsito compartilhado com o objetivo de diminuir os índices de acidentes no trânsito, que acaba impactando também na saúde pública, com a redução do número de internações por acidente de trânsito”, pontuou o governador.

Participaram da solenidade na Assomasul prefeitos, integrantes do Cetran e dos consórcios criados pelos municípios, o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, deputado Enelvo Felini e o comandante do Batalhão de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Franco Alan.

Paulo Yafusso e Paulo Fernandes, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro